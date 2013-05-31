УДАР: Янукович переложил ответственность за Меморандум на Азарова

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

В заявлении отмечается, что подписание премьер-министром Украины Николаем Азаровым Меморандума порождает большие сомнения и недоверие из-за излишней таинственности процесса переговоров.

«Азаров «подмахнул» документ, текст которого держится в строгой секретности. «УДАР» требует от власти немедленно обнародовать текст Меморандума, который, по сути, является сдачей национальных интересов Украины. Янукович не осмелился поставить свою подпись под соглашением, которое вызовет негативный резонанс, и поэтому переложил всю ответственность за это на Азарова», - говорится в заявлении партии «УДАР».

По теме: В СМИ появился текст Меморандума с Таможенным союзом (документ)

В «УДАРе» убеждены, что содержащаяся в тайне подготовка и подписание Документа является ярким свидетельство того, что власть в полной мере осознает неправомерность своих действий, однако не хочет этого признавать.

“Руководители государства – Президент, глава правительства и их окружение делают вид, что не слышат позиции Европейского Союза, который четко дал понять, что подписание интеграционных документов с Таможенным союзом делает невозможным подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Власть активно делает все, чтобы сорвать проведение саммита в Вильнюсе и подписание соответствующего Соглашения”, - подчеркивают в “УДАРе”.

В партии отмечают, что они не допустят изменения внешнего вектора Украины и остановки интеграции Украины в Европу.

«УДАР» обеспокоен информацией о наличии в документе ряда пунктов об обязательствах Украины перед Таможенным союзом, поскольку это может привести к политической зависимости Украины от Москвы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске премьер-министр Азаров и глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 г.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-то из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.

С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работу новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию другого большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.