Кожара хочет, чтобы в Вильнюсе подвели черту под 22 годами евроинтеграции Украины

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара надеется, что на саммите восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре этого года может быть подведен итог 22 лет развития отношений Украины и Европейского Союза.

Об этом Кожара сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

“Самое главное событие для Украины и Литвы — это Вильнюсский саммит Восточного партнерства, который состоится в ноябре в Вильнюсе. Для Украины это не простое событие, как и для Литвы. Мы надеемся фактически на саммите может быть подведена черта для 22 лет развития Украины по пути европейской интеграции”, - сказал Кожара.

По его словам, уже сегодня можно говорить о достижении определенных успехов на пути европейской интеграции. В частности, достаточно успешно осуществляются реформы.

Он также отметил, что Литва является одним из самых больших адвокатов Украины на пути европейской интеграции. “Мы ощущаем постоянно поддержку Литвы, очень важно, что во втором полугодии Литва будет председательствовать в Европейском Союзе, и мы ожидаем, что именно этот факт придаст импульс более глубокому развитию отношений между Украиной и Европейским Союзом”, - добавил министр.