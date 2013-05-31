Кожара: Меморандум с ТС не носит юридический обязательный характер
Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявляет, что подписанный в Минске меморандум об углублении сотрудничества с Таможенным союзом не носит юридический обязательный характер, а является организационным документом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом сегодня в Киеве.
Отвечая на вопрос, может ли подписание этого меморандума стать риском для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Кожара ответил: «Бумаги, документы никогда не могут быть риском для чего-то. Важна суть. Меморандум имеет технический характер, в самих уставных документах Таможенного союза нет понятия, что такое наблюдатель".
По его словам, меморандум определяет статус, который означает, что Украина может принимать участие в заседаниях органов Таможенного союза без права голоса.
«Этот меморандум не носит юридический обязательный характер и является таким организационным документом», - сказал Кожара.
По его словам, сегодня Президент Украины Виктор Янукович будет информировать об этих документах коллег в ЕС, в частности, президента ЕС.
Кожара добавил, что все документы, касающиеся подписанного меморандума, будут обнародованы на веб-сайтах государственных органов Украины.
Отвечая, на вопрос, какую выгоду Украине дает статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, Кожара сказал, «для нас не столь важно интегрироваться в Таможенный союз, для нас еще больше важно не дезинтегрироваться».
По его словам, многие отрасли экономики Украины, в частности, авиастроение, космическая отрасль и другие, где применяются высокие технологии, все время были интегрированы.
«Поэтому для нас очень важно, во-первых, знать, что происходит внутри Таможенного союза, поэтому статус наблюдателя для нас будет важен, чтобы мы могли отслеживать, какие тенденции проходят», - сказал Кожара, отметив, что Украина не сможет голосовать, поскольку не является членом Таможенного союза.
«Но мы будем ориентироваться в том, что происходит в Таможенном союзе как самом большом партнере Украины», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.
Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.