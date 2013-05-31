Выборы мэра в Киеве: Эксперт назвал потенциальных победителей

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Победить провластного кандидата можно, если оппозиция выдвинет кандидата, который будет иметь личную популярность, а не только будет полагаться на то, что он от оппозиции", - сказал Фесенко.

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Он отметил, что из таких кандидатов больше всего подходят Виталий Кличко и Петр Порошенко. В частности, у последнего, по мнению Фесенко, уже сформировался в Киеве позитивный имидж. "Порошенко воспринимают в Киеве. У него даже уже сформировалось определенное ядро сторонников и это значит, что Петр Алексеевич возвращается в большую политику", - сказал политолог.

В то же время Фесенко заметил, что оппозиции еще стоит побороться за досрочные выборы в столице - попробовать привлечь для этого или часть коммунистов, или «регионалов».