Раде предлагают не тянуть кота за хвост с выборами в Киеве

В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован проект постановления о назначении внеочередных выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета на 27 октября 2013 года.

Как сообщает сайт ВР, инициаторами проекта постановления выступили народные депутаты от «Батькивщины» Александр Черноволенко, Юрий Одарченко, Владимир Яворивский и народный депутат от «УДАРа» Наталия Новак.

В то же время, текст проекта постановления на сайте ВР отсутствует.

Как сообщал УНИАН, выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года. Такое решение сегодня обнародовал Конституционный Суд Украины.

Представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности - о местных выборах в Киеве, поступило в Конституционный Суд в марте этого года.

Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до заключения КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.