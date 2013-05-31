"Свобода" призывает собраться у Киевсовета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил народный депутат, председатель киевской городской организации ВО «Свобода» Андрей Ильенко.

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По его словам, решение Конституционного Суда относительно выборов «было ожидаемым, ведь всем понятно, кому сейчас подчиняется Конституционный Суд. Однако оно открыто является политически заангажированным, юридически абсурдным и продиктованным из Администрации Президента. Понятно, что власть, которая боится киевлян и выборов в столице, пошла на этот позорный шаг ради того, чтобы избежать унижения от стремительного проигрыша на выборах ее ставленников во главе с (председателем КГГА) Поповым. Но теперь свое слово должна сказать киевская громада. Потому что только она может защитить свои базовые конституционные права и заставить власть изменить позицию».

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«Мы призываем всех небезразличных, всех киевлян и всех украинцев прийти 2 июня в 16.00 к Киевскому городскому совету и показать власти позицию относительно проведения выборов в столице. Только так мы докажем, что действительно являемся гражданами, а не быдлом, которое может терпеть пренебрежительное отношение к себе. Киевляне имеют право избирать себе свою, народную, киевскую власть», – отметил Ильенко.