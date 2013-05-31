УДАР заявляет, что нынешний Киевсовет с 3 июня нелегитимен

Об этом говорится в заявлении «УДАРа», переданном агентству УНИАН пресс-службой этой партии.

Как отмечают в «УДАРе», «Конституционный Суд стал ретранслятором воли власти, и такой суд не нужен стране и гражданам, а судьи, которые принимают решения по указанию из кабинета Президента, рано или поздно будут отвечать за это».

«Решение по выборам в Киеве – это не толкование Основного закона, а манипуляция Конституцией, которая ведет к разрушению существующих механизмов народовластия. Ведь отменены не просто выборы в столице. Этим решением фактически подвергается сомнению роль украинского народа как единственного источника власти в Украине. Руками Конституционного Суда партия власти лишает киевлян права на выбор, самоуправление. Это при том, что еще в 2009 году сам же Конституционный Суд признал: «Сроки проведения выборов являются важным институтом гарантии реализации избирательных прав граждан. Отмена выборов в органы местного самоуправления или перенесения сроков их проведения на основаниях, не предусмотренных законом, является нарушением этих прав граждан», - отмечают в «УДАРе».

То есть, подчеркивают в партии, поскольку истек срок полномочий и Киевского городского головы, и Киевсовета, в столице должны состояться выборы и мэра, и совета.

«Начиная с 3 июня мы считаем нелегитимным проведение заседаний нынешним составом Киевсовета, срок полномочий которого истек. Мы понимаем, что эта власть не считается ни с законами, ни с позицией и требованиями граждан и работает против собственного народа. Поэтому всю систему власти в Украине нужно менять в корне и «УДАР» на этом сосредоточится», - говорится в заявлении партии.