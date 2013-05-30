Яценюк: Оппозиция потребует сложения мандатов членов Киевсовета

Об этом заявил председатель парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, комментируя решение Конституционного Суда относительно выборов в Киеве.

«Карманный суд Президента Януковича вынес решение, которое мотивировано только одним, - страхом власти перед проигрышем выборов в Киеве», - подчеркнул Яценюк.

По его словам, Президент Виктор Янукович пытается любым способом удержать власть в Киеве до выборов 2015 года, «ведь прекрасно знает, что эти выборы он проиграет, а мирным путем власть отдавать не собирается».

«А председатель КГГА Александр Попов новый Майдан в Киеве организовывать не будет», - прибавил председатель фракции «Батькивщина».

По словам Яценюка, решение КС о проведении киевских выборов в 2015 году - это продолжение делегитимизации власти в Киеве и в целом в Украине. «Этот Конституционный Суд даже превзошел предшественников, которые вынесли решение, что два срока Президента (Леонида Кучмы – УНИАН) равняются одному», - заявил он.

Именно поэтому, отметил Яценюк, один из программных принципов оппозиции - ликвидация Конституционного Суда, передача полномочий конституционной юрисдикции Верховному Суду, привлечение к ответственности судей КС, «в том числе за изменение Конституции без воли народа Украины, антиконституционная отмена льгот для украинцев и лишение граждан права избирать себе власть».

«Оппозиционные фракции обратятся в ЦИК с требованием обнуления списков кандидатов в депутаты Киевского городского совета и сложения мандатов, потому что этот Киевсовет не правомочен», - подчеркнул Яценюк.