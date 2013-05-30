Лавринович объяснил, почему невозможно освободить Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом министр юстиции Александр Лавринович сказал, отвечая на вопрос еженедельника «2000» о решении ЕСПЧ по делу «Тимошенко против Украины».

Министр отметил, что сегодня речь не идет об исполнении указанного решения Европейского суда, поскольку оно еще не приобрело статуса окончательного.

В то же время, отметил Лавринович, данным решением суд констатировал нарушение только в части решения Печерского райсуда Киева, который во время судебного следствия изменил экс-премьер-министру Юлии Тимошенко меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

Однако, отметил министр, исправить эту ошибку сегодня уже невозможно, поскольку вступил в силу обвинительный приговор, и согласно положениям Европейской конвенции о защите прав и основополагающих свобод это является основанием для лишения лица свободы.

Что касается второго выявленного нарушения по делу «Тимошенко против Украины», констатированного ЕСПЧ, о несоответствии национального законодательства европейской практике, то данное нарушение уже устранено с принятием нового Уголовного процессуального кодекса, сказал Лавринович.

По словам министра, новый кодекс уже не позволит судьям принимать решения подобные тому, о котором идет речь в деле «Тимошенко против Украины». «Таким образом, в этой части решение Европейского суда Украина выполнила даже раньше, чем оно появилось», - отметил Лавринович.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля ЕСПЧ установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей чем те, которые установлены конвенцией.

Комментируя решение ЕСПЧ, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что суд не установил политических мотивов ее ареста. «Европейский суд признал, что сам факт того, что Тимошенко была политическим деятелем, не доказывает ее политическое преследование», - сказал Пшонка.