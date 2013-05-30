Завтра Азаров в Беларуси встретится с главами правительств СНГ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Як ранее сообщал УНИАН, ожидается, что во время визита Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подпишут Меморандум об углублении взаимодействия между Украиной и ЕЭК, которым предусматривается предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в евразийском экономическом союзе с 2015 года.