Тимошенко требует отменить акции Яценюка из-за провала – эксперты

«На самом деле акция «Вставай, Украина!» так и не имела эффекта, которого ожидали ее организаторы. Это однозначно. Вопрос в том, что это противостояние создается искусственно. Поэтому это (призывать отменить акции протеста и сесть за стол переговоров с властью, – ред.) логично, с точки зрения Юлии Владимировны, как и любого адекватного политика», - заявил Евгений Копатько.

Эксперт полагает, что у Юлии Тимошенко есть для этого все аргументы, и она руководствовалась широким общественным мнением оценки акций оппозиции. «Я думаю, что они (аргументы – ред.) отражают тренды представителей различных политических сил, экспертного сообщества, которое, так или иначе, оценивает политическую ситуацию в стране. Важно не противостояние и демонстрация искусственно создаваемых мероприятий, а поиски национального компромисса», - отметил Евгений Копатько.

На вопрос о том, чем руководствовались оппозиционные лидеры «второго эшелона», например Сергей Соболев, который поспешил предоставить свою интерпретацию письма Тимошенко, эксперт отметил, что это можно объяснить наличием у них политических амбиций. «Они (лидеры оппозиции – ред.) все не подневольные люди, они все претендуют на роль лидеров оппозиции. Все то, что сказала Тимошенко – совершенно логично. Если отбросить все политические симпатии, то акции («Вставай, Украина!» – ред.) – провальные. Это однозначная позиция», - резюмировал Евгений Копатько.

Как сообщил сегодня Остров, лидера политической партии «УДАР» не будет на акции оппозиционных сил в Донецке 31 мая. В пресс-службе УДАРа сообщили, что Виталий Кличко в это время буде проводить встречу в городе Васильков, где 2-го июня пройдут выборы городского головы. Единым кандидатом от оппозиции является представитель партии «УДАР».