Тимошенко требует отменить акции Яценюка из-за провала – эксперты
Идея акции «Вставай, Украина!» изначально являлась провальной, а призыв Юлии Тимошенко к лидерам оппозиции остановить их проведение, является адекватной позицией. Об этом заявил директор компании Research and Branding Group Евгений Копатько, комментируя письмо Юлии Тимошенко, которое вчера было опубликовано на сайте партии «Батькивщина».
«На самом деле акция «Вставай, Украина!» так и не имела эффекта, которого ожидали ее организаторы. Это однозначно. Вопрос в том, что это противостояние создается искусственно. Поэтому это (призывать отменить акции протеста и сесть за стол переговоров с властью, – ред.) логично, с точки зрения Юлии Владимировны, как и любого адекватного политика», - заявил Евгений Копатько.
Эксперт полагает, что у Юлии Тимошенко есть для этого все аргументы, и она руководствовалась широким общественным мнением оценки акций оппозиции. «Я думаю, что они (аргументы – ред.) отражают тренды представителей различных политических сил, экспертного сообщества, которое, так или иначе, оценивает политическую ситуацию в стране. Важно не противостояние и демонстрация искусственно создаваемых мероприятий, а поиски национального компромисса», - отметил Евгений Копатько.
На вопрос о том, чем руководствовались оппозиционные лидеры «второго эшелона», например Сергей Соболев, который поспешил предоставить свою интерпретацию письма Тимошенко, эксперт отметил, что это можно объяснить наличием у них политических амбиций. «Они (лидеры оппозиции – ред.) все не подневольные люди, они все претендуют на роль лидеров оппозиции. Все то, что сказала Тимошенко – совершенно логично. Если отбросить все политические симпатии, то акции («Вставай, Украина!» – ред.) – провальные. Это однозначная позиция», - резюмировал Евгений Копатько.
Как сообщил сегодня Остров, лидера политической партии «УДАР» не будет на акции оппозиционных сил в Донецке 31 мая. В пресс-службе УДАРа сообщили, что Виталий Кличко в это время буде проводить встречу в городе Васильков, где 2-го июня пройдут выборы городского головы. Единым кандидатом от оппозиции является представитель партии «УДАР».