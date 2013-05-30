Сын Джемилева настойчиво предупреждал отца об опасности

Об этом Джемилев сообщил на пресс-конференции в Симферополе в среду вечером, передает корреспондент УНИАН.

"У него были проблемы (с психикой). Я больше всего опасался другого: что он с собой покончит. Он плохо почувствовал себя, работая в Таиланде (около пяти лет назад), начал звонить - говорить какие-то несуразицы. Я быстро принял меры, чтобы его привезти сюда (в Украину). Тогда у него начались разговоры, что моей жизни угрожает опасность, чтобы я не ел в стороне, ел только то, что мать готовит (имеется в виду жена Мустафы Джемилева), а охране говорил, что его дни сочтены, и он просит, чтобы со мной было все хорошо. Мы поняли, что здесь не все в порядке, и мы его лечили в одной из престижных клиник Стамбула. Врачи вынесли диагноз "психическое расстройство", - сказал М.Джемилев.

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По его словам, сын рассказал медикам, что в Таиланде пробовал марихуану, психиатр считал, что расстройство не связано с употреблением наркотиков.

"Доктор прописал лекарство, сказал принимать в домашних условиях, при обострении, говорил, что это все пройдет, но потребуется несколько лет. Мы надеялись, два года назад он женился, мы думали, что все пойдет нормально, но...", - сказал лидер меджлиса.

По его словам, родные не замечали за Хайсером, что в последние годы он употребляет наркотики.