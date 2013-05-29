У Путина не считают уступкой статус наблюдателя для Украины

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно не уступка. Мы приветствуем стремление Украины быть ближе к интеграционным процессам",- сказал Песков.

Он напомнил, что по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в среду было подписано решение, в соответствии с которым главе Евразийской экономической комиссии Виктору Христенко поручено проработать и в Минске подписать с премьером Украины Николаем Азаровым меморандум, который "зафиксирует стремление Украины ориентироваться на интеграционные процессы".

Песков отметил, что работа по формированию экономических объединений во многих странах мира шла десятилетиями. "Это очень скрупулезная, кропотливая, растянутая по времени работа, но приносящая конкретные дивиденды каждой из стран-участниц",- добавил он.

Ранее в Москве неоднократно говорили, что Украина может получить все выгоды от сотрудничества с объединением можно только при условии полноценного членства. Киев говорил о намерении участвовать в особом формате "3+1", сохраняя при этом возможность для экономического сотрудничества с Евросоюзом.

Ранее заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС Сергей Глазьев заявил, что Украина подала заявку на получение статуса наблюдателя при Высшем Евразийском экономическом совете, что в перспективе подразумевает присоединение республики к Таможенному союзу. Он пояснил, что вступить в Евразийский союз Украина сможет, предварительно вступив в Таможенный союз. Глазьев отметил, что при этом Украина не сможет участвовать в аналогичных соглашениях с Евросоюзом.