Глава Верховного Суда надеется, что парламент успеет добавить полномочий ВСУ

В Верховном Суде Украины надеются, что Верховная Рада во время нынешней сессии успеет рассмотреть законопроект о расширении полномочий этого государственного института.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал председатель ВСУ Ярослав Романюк.

По его словам, соответствующий законопроект о предоставлении Верховному Суду расширенных полномочий в настоящее время разрабатывается.

“Мы надеемся, что этот законопроект будет реализован еще до конца этой сессии парламента. Не могу утверждать, что он будет принят, но мы надеемся, чтобы хотя бы в первом чтении он будет принят”, - сказал Романюк.

Он в очередной раз отметил, что одной из главных задач ВСУ является обеспечение единства судебной практики.

Кроме того, “мы сейчас говорим не столько о возвращении полномочий, сколько о необходимости предоставления Верховному Суду тех полномочий, которые позволяли бы ему влиять на правоприменительную практику в судах и обеспечить, чтобы один и тот же закон применялся к разным лицам одинаково”, - отметил Романюк.