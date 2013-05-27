ВК оценила изменения в Конституцию Украины в части реформы судебной системы

Об этом сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, передает телеканал БТБ.

«В целом этот проект - это шаг в правильном направлении. В частности, улучшится состав Высшего совета юстиции в Украине», - сказал Маркерт, комментируя норму, устанавливающую, что в будущем большинство членов Высшего совета юстиции будут избираться конгрессом судей, передает РБК-Украина.

От имени Венецианской комиссии Маркерт выразил понимание, для полного внедрения этих норм нужно время. «Но совершенствование Основного закона - это новые возможности для развития Украины», - добавил эксперт.

Напомним, Украина передала на рассмотрение Венецианской комиссии проект изменений в Конституцию в части реформирования системы судопроизводства, выводы по которым комиссия должна обнародовать 13-14 июня.