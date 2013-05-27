В ВР хотят почтить погибших при испытании ядерного оружия СССР на людях

11:32, 27 мая 2013
Политика
2002

ВР предлагают почтить память погибших при испытании СССР ядерного оружия на людях в 1954 году.

Испытание ядерного оружия на солдатах унесло 43 тысячи жизней

Народный депутат Украины Александр Бригинец (фракция “Батькивщина”) внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления “Об увековечении памяти погибших при испытании ядерного оружия СССР на людях в 1954 году”.

В проекте постановления, размещенном на сайте ВР, отмечается, что в сентябре 2014 года исполняется 60 лет с начала испытаний ядерного оружия СССР на людях. Им предлагается в сентябре следующего года на государственном уровне отметить 60-ю годовщину этой трагедии. Рекомендуется Кабинету министров Украины образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по увековечению памяти погибших во время испытаний действия ядерного оружия на людях.

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В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что “14 сентября 1954 года власти СССР осуществили ужасное, неслыханное в мировой истории злодеяние: испытание ядерного оружия на собственных гражданах”. “Ядерное оружие было применено против собственной армии. Погибло более 43 000 человек”, - говорится в записке. Отмечается, что “это была самая большая тайна времен СССР и самый нечеловеческий поступок по отношению к своим гражданам. Акт геноцида. Первые и последние военные учения с применением этого ядерного оружия. Сбросили атомную бомбу на Тоцкий район Оренбургской области с плотностью населения как в Германии с целью получения медицинских данных о последствиях лучевого поражения и болезнях, вызванных им”. Отмечается, что облучения получили 45 тыс. солдат, которые принимали участие в учениях, и несколько десятков тысяч мирных жителей. “Никого не эвакуировали, ни перед взрывом, ни после него. Солдат послали на «штурм» эпицентра. Выгорело 2/3 всех окружающих сел. После взрыва люди ели радиоактивные продукты, выкапывали печеный картофель из земли. Медики регулярно приезжали обследовать население. Практически все впоследствии преждевременно умерли. В 2000 году осталось всего 500 жертв этого варварского акта. Впоследствии все материалы и документы об этих учениях были уничтожены из соображений секретности”, - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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