Кернес рассказал, на что Янукович разрешил потратить деньги за продажу стадиона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сессии Харьковского городского совета сказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

По его словам, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой оставить средства, полученные от продажи стадиона «Металлист», в Харьковском регионе, и Президент поддержал эту инициативу губернатора.

«Деньги от продажи объекта спортивной индустрии – футбольного стадиона – по согласованию с Президентом Украины будут направлены на завершение строительства метрополитена», - сказал Кернес.

По его сведениям, строительство станции метро «Победа» на Алексеевской ветке планируют продолжить в июне-июле.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин заявил, что ориентировочная стоимость ОСК «Металлист» составляет не менее 70 млн дол. По его словам, готовность купить стадион выразил президент ФК «Металлист», владелец группы компаний «ВЕТЕК» Сергей Курченко.