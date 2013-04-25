Кернес дал 5 тысяч на памятник Ленину

Харьковский городской голова Геннадий Кернес перечислил 5 тыс. грн на восстановление памятника В.Ленину в Ахтырке Сумской области, который 15 февраля разрушили сторонники ВО «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Кернес написал на своей странице на Facebook.

«Деньги на восстановление памятника Ленину в Ахтырке перечислены», - написал он.

К своему сообщению мэр Харькова прикрепил фотографию квитанции, которая подтверждает перечисление денег. Трансакция осуществлена сегодня, 25 апреля, в 11:26.

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В квитанции также отмечается, что получателем средств является Ахтырская городская организация Коммунистической партии Украины, назначение платежа – «добровольное пожертвование от Кернеса Г. А. на реставрацию памятника В. И. Ленину г. Ахтырке».

Как сообщал УНИАН, 15 февраля сторонники ВО «Свобода» во главе с народным депутатом Игорем Мирошниченко разрушили памятник Ленину в Ахтырке Сумской области. На постаменте остались лишь ноги Ленина, которые позже демонтировали.

В одном из эфиров программы «Шустер Life» Г.Кернес пообещал за собственные средства профинансировать восстановление памятника.

12 марта сторонники КПУ установили новый памятник, восстановив его за счет собственных средств, а также пожертвований жителей и коммунистов Ахтырки, Конотопа, а также других населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.