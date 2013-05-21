Закон о сроках давности преступлений чиновников не прошел в повестку дня ВР

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 35 из 399 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в объяснительной записке, законопроектом предлагалось дополнить статью 49 УК Украине частями шестой и седьмой относительно остановки срока давности в случае избрания или назначения лица на должность, которая, в соответствии с Конституцией Украины, предоставляет ему неприкосновенность от уголовного преследования.

В этих случаях срок давности возобновляется или после того, как лицо было лишено неприкосновенности, или после того, как оно перестает занимать соответствующую должность.

Также устанавливается, что в случае совершения лицом преступления во время пребывания на должности, которая, в соответствии с Конституцией Украины, предоставляет ему неприкосновенность от уголовного преследования, срок давности начинается или с момента, когда лицо было лишено неприкосновенности, или с момента, когда оно перестает занимать соответствующую должность.