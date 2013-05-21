Закон о сроках давности преступлений чиновников не прошел в повестку дня ВР
Верховная Рада Украины не включила в повестку дня сессии проект Закона о внесении дополнений в Уголовный кодекс Украины относительно особенностей исчисления сроков давности за преступления, совершенные некоторыми лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 35 из 399 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Как отмечается в объяснительной записке, законопроектом предлагалось дополнить статью 49 УК Украине частями шестой и седьмой относительно остановки срока давности в случае избрания или назначения лица на должность, которая, в соответствии с Конституцией Украины, предоставляет ему неприкосновенность от уголовного преследования.
В этих случаях срок давности возобновляется или после того, как лицо было лишено неприкосновенности, или после того, как оно перестает занимать соответствующую должность.
Также устанавливается, что в случае совершения лицом преступления во время пребывания на должности, которая, в соответствии с Конституцией Украины, предоставляет ему неприкосновенность от уголовного преследования, срок давности начинается или с момента, когда лицо было лишено неприкосновенности, или с момента, когда оно перестает занимать соответствующую должность.