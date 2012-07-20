Прокурор: Сроки давности по делу Луценко не истекают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор Виктор Клименко.

"Как известно, закон ограничивает сроки, на протяжении которых человек может быть привлечен к ответственности. Но закон также определяет, что истечение давности прерывается, если до окончания определенных законом сроков лицо совершает новое преступление. В таком случае исчисление давности начинается со дня совершения нового преступления. Это касается и дела Луценко также", - пояснил представитель гособвинения.

Он также подчеркнул, что в любом случае закрытие уголовного дела по срокам давности не является реабилитирующим обстоятельством.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, на заседании Печерского суда Киева прокурор Дмитрий Лобань заявил, что Генеральная прокуратура Украины изменила Ю.Луценко обвинение по эпизоду о слежке на более мягкое.

Ю.Луценко изменено обвинение из злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3-х лет лишения свободы.

После судебного заседания адвокат Алексей Баганец предположил, что дело экс-министра об организации незаконной слежки может быть закрыто в августе в связи с истечением срока давности.

Справка УНИАН. Ранее Ю.Луценко было выдвинуто обвинение согласно ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенко.

Суть злоупотреблений, которые инкриминируются экс-министру, сводится к тому, что он, а также Владимир Тарасенко и Олег Павленов (оба работали в Департаменте уголовного розыска МВД), в рамках расследования дела об отравлении В.Ющенко якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред правам, свободам и интересам В.Давыденко, которые охраняются законом», говорится в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное производство 21 января 2012 года.