Руководитель МВД: Подозреваемые в избиении журналистов скрываются

Такую информацию сегодня во время встречи с руководителем МВД получили народные депутаты от оппозиции Арсен Аваков, Леонид Емец (члены фракции "Батькивщина") и Ирина Геращенко (фракция "УДАР"), а также журналист Виктория Сюмар, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По данным пресс-службы, министр сообщил оппозиционерам, что лица, избившие журналистку Ольгу Сницарчук и Влада Соделя, установлены и действительно они являются членами бойцовского клуба, при этом оба - и Титушко, и Бойко - сейчас исчезли с постоянного места проживания.

Захарченко заявил, отметили в «Батькивщине», что его ведомство проверяет принадлежность хулиганов к «молодежке» Партии регионов.

По словам депутата Емца, министр подтвердил готовность отчитаться в парламенте «в случае, если ВР за это проголосует», а также информировал о начале служебного расследования относительно бездеятельности милиции.

Также Емец сообщил, что министр не смог ответить на вопрос, как военная техника - БТР без номерных знаков - оказалась в самом центре города и проехала через все кордоны милиции.

Как сообщалось, 18 мая возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской неизвестные молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя. По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками "свободовцев".

"На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били "свободовцев", и им это категорически не понравилось", - рассказал фотограф.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

В свою очередь заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров сегодня сообщил, что по делу по факту избиения журналистов во время массовых акций в Киеве 18 мая уже установлен главный подозреваемый и допрошены около 70 человек.

Он добавил, что установлен «вероятный главный подозреваемый» и допрошены его родственники. Вместе с тем, Татаров отказался называть этого человека.