Лидеры ПР на антифашистском митинге категорически осудили действия «Свободы»

Об этом заявил народный депутат Украины, Председатель парламентской фракции ПР Александр Ефремов, выступая перед участниками Всеукраинского антифашистского марша «В Европу – без фашистов!», сообщает прес-служба партии.

«Сегодня, в День Европы, представители всех регионов многонациональной Украины вышли на Европейскую площадь Киева, чтобы поддержать идеи демократии, прав человека, гуманизма и толерантности, чтобы заявить решительный протест против деятельности политических экстремистов, исповедующих идеологию национальной и религиозной вражды», - заявил народный депутат.

«Поэтому сегодня здесь, на Европейской площади, мы все вместе, люди доброй воли, категорически осуждаем провокации представителей объединения «Свобода», которые сознательно провоцируют противостояние в нашем обществе, сеют вражду и ненависть между представителями разных национальностей и вероисповеданий, компрометируют Украину на международной арене, тормозят процесс евроинтеграции.

Представители неонацистской политической силы демонстративно и вызывающе пропагандируют своими заявлениями и действиями культ насилия, попирают Закон и все нормы общечеловеческой морали», - обратил внимание Александр Ефремов.

Также на митинге выступил народный депутат, заместитель Председателя парламентской фракции ПР Сергей Тигипко.

«Европа сделала соответствующие выводы и живет по принципу «Единство - в разнообразии». Там сегодня не позволяют разрушать памятники, делить праздники на правильные и неправильные, не дискриминируют людей по языковому признаку, как это происходит в Украине. Европейские ценности предусматривают толерантное отношение к людям, которые думают по-другому», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по данным киевской милиции, в антифашистском марше, организованном Партией регионов, принимает участие 43 тысячи человек.