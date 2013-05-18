«Антифашисты» пришли на митинг с советской и российской символикой
14:28, 18 мая 2013Политика
2606
Участники антифашистского марша пришли на Европейскую площадь с советской символикой и российскими флагами.
"Антифашисты" пришли на митинг с советской символикой / Фото: Обозреватель
Участники антифашистского марша пришли на Европейскую площадь с советской символикой и российскими флагами.
Как передает корреспондент УНИАН, несколько участников антифашистского марша на Европейской площади держат флаги с изображением серпа и молота, а также с портретом Сталина. Также они держат флаги Российской Федерации.
Сейчас со сцены зачитывается резолюция антифашистского митинга.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter