«Антифашисты» пришли на митинг с советской и российской символикой

Участники антифашистского марша пришли на Европейскую площадь с советской символикой и российскими флагами.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько участников антифашистского марша на Европейской площади держат флаги с изображением серпа и молота, а также с портретом Сталина. Также они держат флаги Российской Федерации.

Сейчас со сцены зачитывается резолюция антифашистского митинга.