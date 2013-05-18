Оппозиция утверждает, что в митинге участвуют 50 тысяч человек
14:03, 18 мая 2013Политика
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Около 50 тысяч человек принимают участие в митинге оппозиции на Софийской площади в рамках всеукраинской акции протеста «Вставай, Украина!».
По оценкам оппозиции, участие в митинге принимают около 50 тысяч человек, Фото Фейсбук, Александр Аронец
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».
На сцене митинга находятся лидеры «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа» Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, Виталий Кличко, а также народные депутаты.
Митинг начался исполнением государственного гимна Украины.
Прямую трансляцию митинга оппозиции осуществляет телеканал ТВі.
Перед этим колонна оппозиционеров прошла по центральным улицам города с Европейской площади. Участники держали национальные флаги, флаги оппозиционных партий, плакаты с надписями: «Звільніть політв’язнів з фашистських тюрем!», «Геть бандитську владу!», «Януковича геть!».
Люди скандировали «Юлі – волю!», «Банду – геть!».
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