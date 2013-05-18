Оппозиция утверждает, что в митинге участвуют 50 тысяч человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

На сцене митинга находятся лидеры «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа» Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, Виталий Кличко, а также народные депутаты.

Митинг начался исполнением государственного гимна Украины.

Прямую трансляцию митинга оппозиции осуществляет телеканал ТВі.

Перед этим колонна оппозиционеров прошла по центральным улицам города с Европейской площади. Участники держали национальные флаги, флаги оппозиционных партий, плакаты с надписями: «Звільніть політв’язнів з фашистських тюрем!», «Геть бандитську владу!», «Януковича геть!».

Люди скандировали «Юлі – волю!», «Банду – геть!».