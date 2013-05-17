Рыбак: ВР примет закон о перевыборах в проблемных округах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Спикер подчеркнул: “Такой закон будет принят”.

Рыбак верит, что рабочая группа, куда вошли представители всех фракций парламента, подготовит законопроект, который поддержат и оппозиционные, и провластные фракции. Он напомнил, что на сегодняшний день есть несколько проектов закона о проведении перевыборов в проблемных округах.

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Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решение, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

8 февраля 2013 года Высший административный суд Украины лишил Балогу и Домбровского депутатских полномочий. Основанием для этого стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

14 февраля председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что направил в КС представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении Балоги и Домбровского полномочий.

13 мая правительство одобрило проект закона о проведении повторных выборов народных депутатов в семи одномандатных округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 и 71.