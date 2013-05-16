Оппозиция решила, кого пошлет на перевыборы

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении лидеров трех оппозиционных парламентских фракций: ВО «Батькивщина» Арсения Яценюка, ВО «Свобода» Олега Тягнибока, ПП «УДАР Виталия Кличко» Виталия Кличко.

Кандидатами от оппозиции стали Виктор Романюк (ВО «Батькивщина»), Аркадий Корнацкий (ВО «Батькивщина»), Николай Булатецкий (ВО «Батькивщина»), Леонид Даценко (ВО «Батькивщина») и Юрий Левченко (ВО «Свобода»), которые победили в этих округах, но результаты не были признаны.

В заявлении осуждается, что власть отказалась устанавливать итоги голосования в мажоритарных избирательных округах №№94, 132, 194, 197, 223 на парламентских выборах в 2012 году.

«При помощи фальсификаций и злоупотреблений был цинично перечеркнут выбор сотен тысяч украинцев, которые отдали свои голоса за кандидатов от оппозиции... Власть сознательно завела ситуацию по установлению результатов гонки в юридический тупик, хотя по всем оригиналам протоколов участковых избирательных комиссий уверенно победили именно выдвиженцы от оппозиции», - говорится в заявлении.

«Мы требуем прекратить политические репрессии, выборочное применение уголовного законодательства против законных победителей выборов, в результате которых Виктор Романюк оказался за рубежом, осуществляется силовое давление на Аркадия Корнацкого, а Людмила Никиткина – один из руководителей его избирательного штаба – была брошена за решетку», - подчеркивается в заявлении.

Оппозиционные парламентские фракции готовы поддержать решение Верховной Рады о назначении перевыборов именно в пяти указанных избирательных округах (№№94, 132, 194, 197, 223) по закону, который бы сделал невозможными фальсификации, применение административного ресурса и подкуп избирателей. Вместо этого, мы категорически отвергаем любые попытки Партии регионов привязать к этому вопросу назначение так называемых перевыборов в каких-то других округах.