Милиционеры не признаются, сколько их завтра будет на митингах

В столичной милиции не называют конкретную цифру правоохранителей, которые завтра будут сопровождать в Киеве акции протеста провластных и оппозиционных партий.

Как сообщили УНИАН в Киевском главке милиции, в зависимости от количества участников мероприятий будут соответствующие расчеты сотрудников МВД для охраны общественного порядка.

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В то же время, в милиции сомневаются, что общее количество участников протестных мероприятий достигнет 100 тыс. человек, которые заявлены со стороны всех участников акций.

Как сообщал УНИАН, на 18 мая в Киеве запланирована акция протеста оппозиции "Вставай, Украина!", а Партия регионов планирует в этот день провести антифашистский марш.

Кроме того, на Крещатике запланированы массовые мероприятия по случаю Дня Европы.