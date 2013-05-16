Депутат: 18 мая в Киев стянут внутренние войска

В субботу, 18 мая, в Киев будут введены дополнительные подразделения внутренних войск. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил народный депутат Украины от фракции ВО «Свобода» Юрий Сиротюк со ссылкой на командующего внутренними войсками Станислава Шуляка.

В частности, Сиротюк, который является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, написал: «Внутренние войска таки стягивают в Киев. Это на Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны подтвердил сам командующий внутренними войсками Шуляк Станислав Николаевич. Таким образом, он подтвердил, что в субботу, 18 мая, в Киев будут введены дополнительные подразделения внутренних войск».

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По словам депутата, «командующий даже придумал замысловатое объяснение. Оказывается - в Киеве бойцы внутренних войск молоды и необтесаны, поэтому нужно подтянуть более опытных».

«А зачем вообще вводить войска в Киев 18 мая? Может, здесь будет война? Или власть все-таки готовит провокации во время фашистского митинга ПР, например, с поджогом Рейхстага:)», - написал Сиротюк.

Как сообщал УНИАН, на 18 мая в Киеве запланирована акция протеста оппозиции "Вставай, Украина!", а Партия регионов планирует в этот день провести в столице антифашистский марш.

Кроме того, 18 мая в центре столицы предусмотрены масштабные мероприятия в связи с празднованием 11-го Дня Европы в Киеве.