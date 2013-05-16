В Черкассах новая коалиция решила восстановить памятник Ленину
И.о. мэра Черкасс коммунист Виктор Белоусов от имени новой городской власти заявил о намерении восстановить в городе демонтированный памятник Ленину, ссылаясь на решение суда.
Об этом сообщается в обращении членов Черкасского общественного Комитета "Защитим местное самоуправление" к лидерам оппозиционных партий, на которое ссылается «Обозреватель».
«Есть решение суда и его надо выполнять. Ведь мы должны быть законопослушными. Другое дело, как в этой ситуации это реализовывать ... Но решение суда, как и по другим вопросам, нужно выполнять, если мы - правовое государство», - подчеркнул Виктор Белоусов.
Напомним, что депутаты городского совета от ВО «Батькивщина» и «Удар» совместно с коммунистами и регионалами проголосовали за импичмент мэру Черкасс Сергею Одарича, и совместно переизбрали исполнительный комитет.
В его состав, кроме коммуниста Виктора Белоусова, вошли представители Партии регионов и «Батькивщины».
Памятник Владимиру Ленину, который стоял на главной площади Черкасс, демонтировали 27 ноября 2011.
20 декабря Сосновский районный суд Черкасс признал демонтаж памятника Ленину в Черкассах незаконным.