В ПР высокого мнения о Плюще: опыт не пропьешь

“Я ни чуточки не сомневаюсь, что он – та кандидатура, за которую фракция Партии регионов может проголосовать,” – заявил в интервью УНИАН нардеп от Партии регионов Василий Киселев, комментируя возможность внесения Президентом Виктором Ющенко кандидатуры Ивана Плюща на должность спикера Верховной Рады.

«Только не говорите, что Плюща возраст поджимает... У меня есть пример, когда человек в семьдесят два года успешно руководит страной. А Плющу каких-то шестьдесят шесть, - развил тему Киселев. - И то, что он может в третий раз занять спикерскую должность, делает ему честь. Это же опыт... А опыт не пропьешь, и ни за какие деньги не купишь».

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