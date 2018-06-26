Верите ли вы в Плюща?

Плющ – спикер? Это сплетни... Возвращение к этой кандидатуре имеет определенные резоны... Мы будем голосовать за него, когда станет очевидно, что та коалиция разваливается... Только не говорите, что Плюща возраст поджимает... Украинский сериал под названием формирование парламентской коалиции продолжается. Сначала вся страна следила за тем, все ли подписали демократы обязательство создать оранжевую коалицию. Потом “сочувствовали” трем народным депутатам, которые не могли его подписать, потому что не нашли тексты коалиционного соглашения, потом неделю мы наблюдали за потугами собрать рабочую группу, и вот наконец, когда день первого заседания свежеизбранной Рады становится неотвратимым, заговорили вслух о кандидатуре Ивана Плюща на должность Спикера Верховной Рады. Напомним, что раньше эту должность предлагался лидер НУ–НС Вячеслав Кириленко.

Мы решили спросить политиков разных цветов, будут ли они голосовать они за Ивана Степановича. Означает ли его вероятное избрание разрушение предыдущих коалиционных договоренностей демсил. Возможен ли сценарий, при котором руководство парламента будет избрано, а коалиционный процесс будет тянуться бесконечно долго? И, наконец, насколько оптимальной является кандидатура 66-летнего политика, который уже дважды руководил Верховной Радой?

Иван Криль, новоизбранный депутат (НУ–НС, один из тех, кто не подписал обязательство создать демкоалицию): ТРАУР МЕШАЕТ ГОВОРИТЬ Я не могу ничего комментировать, потому что по стране висят спущенные флаги. Посмотрите в окно. Не могу ничего говорить даже о Плюще.

Ксения Ляпина, свежеизбраный депутат (НУ–НС): ПЛЮЩ – СПИКЕР? ЭТО СПЛЕТНИ Иван Плющ – спикер? Нет, это безосновательный вопрос, потому что его никто не выдвигал. Гипотетически об этом говорить я не хочу. Никакого формального выдвижения не было, это сплетни, это ББС – баба бабе сказала. Будем комментировать, когда его кандидатура начнет рассматриваться.

Николай Онищук, новоизбранный депутат (НУ–НС): ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЭТОЙ КАНДИДАТУРЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РЕЗОНЫ Вопрос кандидатуры Плюща должен стать предметом обсуждения на фракции. Если это решение будет принято фракцией, то я поддержу эту кандидатуру.

“Резоны” его возраста имеют место, но, исходя из тех заданий, которые будет решать парламент на этом этапе, из интересов развития страны, из необходимости развития политической системы Украины, – его лицо на этом посту уместно. Чтобы парламент в дальнейшем не выступал источником политической конфронтации, по крайней мере, в тех формах, которые имели место весной этого года. Спикер должен выполнить определенную консолидирующую роль, внедрить соответствующую модель взаимоотношений в Верховной Раде. И это должно стать важным этапом стабилизации страны в целом. Поэтому возвращение к кандидатуре Плюща имеет определенные резоны.

Конституция Украины не исключает такого политико-правового развития событий, когда руководящие органы парламента могут быть сформированы без прямой связи с вопросами формирования коалиции и правительства. Не знаю, как это воспримет фракция, не возникнет ли разногласий. Об этом лучше говорить после заседания фракции, когда состоится откровенный разговор на эту тему. Именно там будет выражена позиция всех партий-участниц блока.

Уже завтра планируется встреча народных депутатов с Президентом, и сразу же после принятия присяги пройдет заседание фракции, на котором это будет четко определено.

Тарас Чорновил, свежеизбранный депутат (ПР): МЫ БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА НЕГО, КОГДА СТАНЕТ ОЧЕВИДНЫМ, ЧТО ТА КОАЛИЦИЯ РАЗВАЛИВАЕТСЯ Кадровые голосования у нас всегда являются результатом коллективных решений. Если наша фракция примет такое решение, то я буду голосовать “за”. Более того, лично я склонен за Плюща голосовать. Фракция относится к нему нормально.

У нас есть предостережение относительно правового нигилизма – ведь Иван Степанович согласился идти на должность РНБО, хотя по возрасту не должен быть на этом посту. Но относительно парламента – то там ситуация несколько другая...

Не хотел бы видеть в руководстве Верховной Рады молодого политика – это было бы надсмешкой над парламентом. Там нужен человек, который имеет меньше амбиций и демонстрирует склонность к объединению. Это – государственная должность, где следует долго и тщательно согласовывать позиции.

О варианте, при котором коалиция не будет сформирована, а руководство парламента будет избрано, – я говорил еще с того момента, как увидел первые результаты экзит-пулов. И сейчас утверждаю: если начнутся пробуксовки в создании коалиции, если с пятницы 23 ноября максимум до понедельника 26 ноября коалиция сможет представить 226 подписей, то ситуация понятна: она существует. Если же эти подписи не будут представлены, то раз объявят перерыв, второй раз объявят, а на третий раз депутаты скажут: знаете что – надоело. И предложат другой вариант.

Поэтому есть два варианта избрания Плюща. Первый: создается оранжевая коалиция (подписи формально собраны, но идут какие-то затягивания), в конечном итоге – вносят кандидатуру Кириленко, проваливают его, – а затем коалиция вносит кандидатуру Плюща. При таких обстоятельствах Партии регионов голосовать за него было бы не мудро. Я на фракции буду выступать против...

Но если будет принято общее решение, то я тоже проголосую – фракционная дисциплина не терпит импровизации.

Однако мудрее всего будет голосовать за Плюща при втором варианте – когда станет очевидным, что та коалиция разваливается или когда будет создан другой формат коалиции.

Василий Киселев, новоизбранный депутат (ПР): ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ПЛЮЩА ВОЗРАСТ ПОДЖИМАЕТ Только не говорите, что Плюща возраст поджимает... У меня есть пример, когда человек в семьдесят два года успешно руководит страной. А Плющу каких-то шестьдесят шесть. И то, что он может в третий раз занять спикерскую должность, делает ему честь. Это же опыт... А опыт не пропьешь, и ни за какие деньги не купишь.

Он солидный человек, от которого не пахнет национализмом, – таким “оголтелым, ортодоксальным”.

Я ни чуточки не сомневаюсь, что он – та кандидатура, за которую фракция Партии регионов может проголосовать. И не нужно обвинять, что это мы будем разрушать демкоалицию. Да, мы творцы по своей сути! Они сами себя разрушают. Мы им помогали в прошлом парламенте – а они сорвались изнутри.

А теперь не буду говорить заранее, но это же они сами выдвигают Плюща, это не наша кандидатура. А поддержать его? Чего же не поддержать? Мы бы и Литвина поддержали. Плющ не сможет снять кризис, на это нужно время, переговоры, но, по крайней мере, он смог бы объединить парламент.

Опрашивала Маша Мищенко