Источник: Мельниченко заблокировал в комнате руководителей Васильковской ТИК

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах, отметив, что сегодня утром с соответствующим заявлением в милицию обратилась секретарь этой избирательной комиссии с просьбой разобраться.

В свою очередь, в комментарии УНИАН Мельниченко отметил, что он является доверенным лицом Поповича в части предоставления ему юридически-правовой помощи.

По словам Мельниченко, до позднего вечера - до окончания работы ТИК и прекращения регистрации кандидатов на должность мэра Василькова со стороны комиссии Поповичу не предоставлялось каких-либо объяснений причин отказа в его регистрации.

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Как отметил Мельниченко, в связи с этим он был вынужден заблокировать председателя и секретаря ТИК, требуя объяснений.

“Секретарь ТИК требовала от меня разблокировать двери, но я на это ответил ей, что когда вижу коррупционера, меня парализует, и потому я не могу сойти с места”, - сказал Мельниченко.

По его словам, в результате таких его действий представители ТИК были вынуждены дать объяснение относительно отказа в регистрации Поповича.

В результате выяснилось, что в регистрации этому кандидату было отказано на основании заявления представителя Васильковской горорганизации партии Наталии Королевской “Украина, вперед!”, в которой тот отмечал, что Попович является членом этой партии.

В действительности, как отметил Мельниченко, Попович давно вышел из этой партии и был выдвинут кандидатом на должность городского головы Василькова как беспартийное лицо со стороны партии “Единство”, председателем которым является бывший мэр Киева Александр Омельченко.

Учитывая тот факт, отметил Мельниченко, что это заявление и приложенная к нему копия партийного билета, который якобы принадлежит Поповичу, о членстве в партии Королевской, сфальсифицированы, «мы подготовили и подадим заявление в правоохранительные органы об открытии уголовного производства по факту подделки документов, а также обратимся в административный суд об отмене решения избирательной комиссии с последующим требованием обязать ее зарегистрировать Поповича кандидатом на должность городского головы».

Как заявил Мельниченко, члены этой ТИК являются теми же, которые в свое время принимали незаконное решение, входя в состав скандального 94-го мажоритарного округа, где кандидатом в народные депутаты осенью 2012 года баллотировалась жена бывшего губернатора Киевской области Татьяна Засуха.

По убеждению Мельниченко, таким действиям ТИК в очередной раз ставят под удар имидж и результаты выборов мэра Василькова, а также всех органов государственной власти

Также Мельниченко выразил убеждение, что отказ в регистрации Поповича вызван тем, что тот является наиболее проходным кандидатом, поскольку имеет большую поддержку со стороны жителей Василькова еще во времена управления городом, а “действующей власти и ее кандидатам это, конечно, невыгодно”.

Также экс-майор отметил, что кандидатами в мэры города зарегистрированы почти 30 человек, большинство из которых, по его убеждению, является “техническими кандидатами, которые за несколько дней до выборов (2 июня - УНИАН) снимут свои кандидатуры в интересах провластного кандидата”.