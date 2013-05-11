Избирком таки зарегистрировал единого кандидата от оппозиции в Василькове
В последний день регистрации кандидатов на должность мэра Василькова Киевской области, избирательная комиссия все же зарегистрировала представителя партии ”УДАР” Сергея Сабова единым кандидатом от оппозиции.
Об этом ”Украинской правде” сообщил сам Сабов после заседания комиссии.
”Было предоставлено письмо из отдела юстиции, которое подтвердило полномочия Куватова (как председатели местной организации). Единогласно члены комиссии поддержали, и я был зарегистрирован кандидатом”, - отметил он.
Ранее избирком отказался регистрировать Сабова, поскольку на регистрацию были поданы документы другого кандидата – Ольги Змаевой, субъектом выдвижения которой якобы был ”УДАР”. Змаева до февраля возглавляла местную организацию партии, но в феврале вместе с несколькими другими ”ударовцами” была исключена из партии за голосование в унисон с Партией регионов.
По словам Сабова, отдел юстиции, который должен был зарегистрировать изменения в руководстве партии, отказывался принимать соответствующие документы.
”Согласно законодательству, я должен сообщить управлению юстиции об изменениях в местной организации партии. Это сообщение мы сделали после того, как у нас состоялось собрание. Но, к сожалению, там первый, второй, третий раз и четвертый, когда я пытался в установленном законом порядке отдать настоящие документы, у меня их просто не принимали”, - заявил Сабов.
Он добавил, что лишь после того, как в печати поднялся скандал и были направлены документы заказным письмом, ”все-таки юстиция приняла настоящие документы, и предоставила сообщение в ТИК”.
Сабов также сообщил, что собирается предложить всем зарегистрированным кандидатам подписать документ о ведении честной избирательной агитации и отказе от грязных технологий.
В целом на выборах мэра Василькова зарегистрированы, по меньшей мере, 13 кандидатов. От Партии регионов зарегистрирован Владимир Сабадаш, близкий к председателю Киевской ОГА Анатолию Присяжнюку.
От КПУ зарегистрирован Станислав Пашкевич, от СПУ - депутат райсовета, адвокат Николая Мельниченко Николай Недилько.
Васильков входит в 94-й проблемный мажоритарный округ, где оппозиционер Виктор Романюк боролся за мандат народного депутата осенью 2012 года с Татьяной Засухой.
Центризбирком не смог установить результаты выборов в этом округе, здесь должны быть назначены перевыборы в парламент.
Как сообщал УНИАН, 5 мая «УДАР» заявил, что в судебном порядке будет добиваться регистрации Сабова как единого кандидата от оппозиционных сил на внеочередных выборах городского головы Василькова, поскольку избирательная комиссия отказалась регистрировать его для участия в выборах.
Причиной отказа стало то, что в избирком якобы от Васильковской организации «УДАРа» была подана другая кандидатура.
6 мая «Батькивщина» заявила, что единым согласованным кандидатом от оппозиции на выборах городского головы Василькова является Сабов.
В оппозиции обвинили Партию регионов в том, что она сначала вообще пыталась не назначать выборы в Василькове, а теперь прибегла к «грязным» технологиям, как, например, попытка зарегистрировать подставного кандидата.
Выборы городского головы Василькова должны состояться 2 июня.