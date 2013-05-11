Избирком таки зарегистрировал единого кандидата от оппозиции в Василькове

Об этом ”Украинской правде” сообщил сам Сабов после заседания комиссии.

”Было предоставлено письмо из отдела юстиции, которое подтвердило полномочия Куватова (как председатели местной организации). Единогласно члены комиссии поддержали, и я был зарегистрирован кандидатом”, - отметил он.

Ранее избирком отказался регистрировать Сабова, поскольку на регистрацию были поданы документы другого кандидата – Ольги Змаевой, субъектом выдвижения которой якобы был ”УДАР”. Змаева до февраля возглавляла местную организацию партии, но в феврале вместе с несколькими другими ”ударовцами” была исключена из партии за голосование в унисон с Партией регионов.

По словам Сабова, отдел юстиции, который должен был зарегистрировать изменения в руководстве партии, отказывался принимать соответствующие документы.

”Согласно законодательству, я должен сообщить управлению юстиции об изменениях в местной организации партии. Это сообщение мы сделали после того, как у нас состоялось собрание. Но, к сожалению, там первый, второй, третий раз и четвертый, когда я пытался в установленном законом порядке отдать настоящие документы, у меня их просто не принимали”, - заявил Сабов.

Он добавил, что лишь после того, как в печати поднялся скандал и были направлены документы заказным письмом, ”все-таки юстиция приняла настоящие документы, и предоставила сообщение в ТИК”.

Сабов также сообщил, что собирается предложить всем зарегистрированным кандидатам подписать документ о ведении честной избирательной агитации и отказе от грязных технологий.

В целом на выборах мэра Василькова зарегистрированы, по меньшей мере, 13 кандидатов. От Партии регионов зарегистрирован Владимир Сабадаш, близкий к председателю Киевской ОГА Анатолию Присяжнюку.

От КПУ зарегистрирован Станислав Пашкевич, от СПУ - депутат райсовета, адвокат Николая Мельниченко Николай Недилько.

Васильков входит в 94-й проблемный мажоритарный округ, где оппозиционер Виктор Романюк боролся за мандат народного депутата осенью 2012 года с Татьяной Засухой.

Центризбирком не смог установить результаты выборов в этом округе, здесь должны быть назначены перевыборы в парламент.

Как сообщал УНИАН, 5 мая «УДАР» заявил, что в судебном порядке будет добиваться регистрации Сабова как единого кандидата от оппозиционных сил на внеочередных выборах городского головы Василькова, поскольку избирательная комиссия отказалась регистрировать его для участия в выборах.

Причиной отказа стало то, что в избирком якобы от Васильковской организации «УДАРа» была подана другая кандидатура.

6 мая «Батькивщина» заявила, что единым согласованным кандидатом от оппозиции на выборах городского головы Василькова является Сабов.

В оппозиции обвинили Партию регионов в том, что она сначала вообще пыталась не назначать выборы в Василькове, а теперь прибегла к «грязным» технологиям, как, например, попытка зарегистрировать подставного кандидата.

Выборы городского головы Василькова должны состояться 2 июня.