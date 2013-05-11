Колобов верит, что МВФ скоро даст Украине $15 миллиардов кредита

Об этом заявил министр финансов Украины Юрий Колобов в кулуарах конференции Европейского банка реконструкции и развития, сообщает Reuters.

”Позиция обеих сторон заключается в том, что переговоры прошли очень плодотворно, и в ближайшем будущем обе стороны заинтересованы подписать это соглашение”, - отметил Колобов.

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По его словам, Украина с МВФ ищут специальные модели для возобновления кредитования.

«Я думаю, в ближайшее время мы найдем эту модель, которая подойдет для обеих сторон», - подчеркнул Колобов.

Как сообщал УНИАН, Украина ведет переговоры с МВФ относительно возможного подписания кредитного соглашения по программе ”стенд-бай” объемом около 15,4 млрд долларов.