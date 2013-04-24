США рассчитывают на успех Украины в переговорах с МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт во время общения со студентами Киевского национального экономического университета.

«Надеюсь увидеть успехи Украины в ее попытках вернуться к сотрудничеству с МВФ. Успешное восстановление сотрудничества вернет уверенность международным лидерам, потенциальным донорам и частным инвесторам», - подчеркнул Дж.Теффт.

Он отметил, что на протяжении нескольких лет Украина демонстрировала прогресс в части реформы пенсионной системы и банковского сектора. В то же время другие обязательства, такие как рационализация тарифов на газ и тепло, остались не выполненными. «Реформы, предложенные МВФ, направлены на добро для Украины, они превратят ее в успешную страну», - уверен посол США.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта – 10 апреля в Украине работала вторая по счету в этом году миссия Международного валютного фонда, основной целью которой стали переговоры с властями о новой программе сотрудничества stand-by объемом финансирования порядка 15,4 млрд грн. Переговоры также были проведены украинской делегацией во главе с председателем Национального банка Игорем Соркиным в Вашингтоне 19-21 апреля в рамках ежегодных собраний МВФ и Всемирного банка. Однако о результатах переговоров пока ничего не известно.

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Кроме того, в середине апреля МВФ прогнозировал нулевой рост ВВП Украины по итогам 2013 года «при условии сохранения текущей экономической политики».

Объем обязательств, которые Украина должна выплатить Фонду в рамках погашения своей задолженности по предыдущим программам, составляет более 5 млрд долл. США.