Женщина, судившаяся с Тимошенко, теперь занялась лидерами оппозиции

Предыдущее заседание должно было состояться 11 апреля, но его перенесли по просьбе истицы, - сообщает Радио Свобода.

Госпожа Иванова требует признать действия Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока по блокированию трибуны ВР незаконными.

Адвокаты оппозиционных лидеров подали ходатайство о закрытии дела, поскольку, по их мнению, действия депутатов были формой общественного протеста, а также из-за того, что полномочия районного суда не предусматривают рассмотрение подобных дел.

В августе 2011 года в Печерском суде Киева рассматривался иск той же гражданки Ивановой к Юлии Тимошенко. Она требовала опровергнуть заявление экс-премьера о том, что арестовать ее приказал президент Виктор Янукович.