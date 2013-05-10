Женщина, судившаяся с Тимошенко, теперь занялась лидерами оппозиции
Сегодня в Голосеевском районном суде Киева состоится судебное заседание по иску гражданки Веры Ивановой к лидерам трех оппозиционных фракций.
Предыдущее заседание должно было состояться 11 апреля, но его перенесли по просьбе истицы, - сообщает Радио Свобода.
Госпожа Иванова требует признать действия Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока по блокированию трибуны ВР незаконными.
Адвокаты оппозиционных лидеров подали ходатайство о закрытии дела, поскольку, по их мнению, действия депутатов были формой общественного протеста, а также из-за того, что полномочия районного суда не предусматривают рассмотрение подобных дел.
В августе 2011 года в Печерском суде Киева рассматривался иск той же гражданки Ивановой к Юлии Тимошенко. Она требовала опровергнуть заявление экс-премьера о том, что арестовать ее приказал президент Виктор Янукович.