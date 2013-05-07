Кандидат от оппозиции в Василькове заявляет, что власть пытается его «сбить»

Об этом С.Сабов заявил в эфире телеканала ТВi.

«Мы будем настаивать на отмене этого решения, потому что это решение нарушает мои личные конституционные права о том, что я имею право баллотироваться на должность городского головы», - отметил он.

Кандидат отметил, что формальным поводом для отказа в регистрации стало промедление местных органов Минюста, которые не регистрируют изменения в руководстве местного отделения партии УДАР, которая выдвинула оппозиционного кандидата.

Кроме этого местная ячейка партии решила обратиться в правоохранительные органы, в органы прокуратуры по вопросу фальсификации партийных документов. Как пояснил Сергей Сабов, «люди, которые раньше были членами партии УДАР и которых мы исключили из рядов партии за несовместимую с УДАРовским уставом работу - их лишили членства в партии, - сейчас, используя грязную технологию, создали клон партии УДАР». Он также подчеркнул, что «есть вопросы печати областной организации, так как, по словам Олега Великина, возглавляющий областную организацию, ни на одном документе, кроме представления на меня (представления в ТИК о регистрации С.Сабова кандидатом на должность мэра Василькова от партии УДАР - ред.), эта печать не ставилась».

Сергей Сабов – единый оппозиционный кандидат на пост мэра города Васильков. Данная договоренность трех оппозиционных сил закреплена на областном уровне, отметил кандидат в эфире ТВi.

«Сегодня единый кандидат, которого выдвинула оппозиция, - это человек, который действительно имеет все шансы победить в Василькове. Сегодня протестный электорат - где-то около 70%, судя по последним выборам, поэтому понятно, что другого пути у Васильковской власти нет, кроме как попытаться сбить - как обо мне там говорят, что Сабов уже "сбитый летчик". Но пока не дождутся», - заверил Сергей Сабов.