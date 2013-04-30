ДТП в Мариуполе: трое пассажиров маршрутки - в тяжелом состоянии (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского горсовета, об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник городского управления здравоохранения Александр Железняк.

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Он отметил, что спустя три минуты после дорожно-транспортного происшествия к месту события прибыли три бригады скорой медицинской помощи, которые, оценив обстановку, передали данные диспетчеру, и на помощь пострадавшим прибыли еще семь автомобилей. По словам А.Железняка, большинство из госпитализированных не нуждались в машинах носилочного типа, и их доставка в медицинские учреждения производилась максимально оперативно.

«Сейчас по заключению специалистов угрозы жизни пострадавших нет», - сказал начальник управления и добавил, что все пассажиры в настоящее время обследованы и им назначено лечение.

«Трое пострадавших получили травмы, диагностируемые как тяжелые. В двух случаях речь идет об ушибах черепа и скальпированных ранах с кровотечением, еще один пострадавший получил травму позвоночника», - объяснил А.Железняк.

Большинство пострадавших, по словам начальника управления здравоохранения, получили ушибы и ссадины мягких тканей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, около 10.00 в Мариуполе при повороте на одном из перекрестков водитель автобуса маршрута №124 не справился с управлением, автобус с 32 пассажирами занесло, в результате чего он упал на правый борт. В результате ДТП пострадали 25 пассажиров и водитель. Из них шестеро с травмами разной степени тяжести госпитализированы. 11 пострадавшим назначено амбулаторное лечение, еще 9 человек проходят медицинское обследование.

Сведения по данному факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).