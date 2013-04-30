В Мариуполе перевернулся маршрутный автобус: пострадали 7 человек

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Донецкой области, сегодня, 30 апреля, около 10 утра в Мариуполе, при повороте на одном из перекрестков, водитель автобуса маршрута №124 не справился с управлением, автобус занесло, в результате чего он упал на правый борт.

«В момент аварии в маршрутке находилось около 20 пассажиров, часть из которых получила травмы различной степени тяжести», - сказали в ГАИ, отметив, что все пострадавшие были госпитализированы.

Также в ГАИ уточнили, что на данное время официально из медучреждений Мариуполя пришло подтверждение об оказании помощи семи пострадавшим.

«Данные об окончательном числе пострадавших будут уточнены в течение дня», - сказали в ГАИ, отметив, что на месте ДТП работает оперативно-следственная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.