Путин - о предложении признать Царнаева военнопленным: Совсем сбрендили?

Президент России Владимир Путин призывает Запад вместе бороться с террористами, а не оказывать им различную поддержку.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Путин сказал в ходе общения с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций, комментируя теракт в Бостоне.

«Меня всегда возмущало, когда наши западные партнеры, да и ваши коллеги из западных СМИ, наших террористов, которые совершали зверские, кровавые, омерзительные теракты на территории РФ, называли не иначе как повстанцы и никогда почти не называли их террористами», - сказал В.Путин. Он добавил, что им оказывали помощь, информационную, финансовую, политическую поддержку, «когда впрямую, а когда-то косвенно, но она всегда сопровождала их деятельность на территории РФ».

«А мы всегда говорили о том, что нужно не декларациями заниматься по поводу того, что это общая угроза, а делом нужно заниматься и более тесно сотрудничать друг с другом», - сказал Президент России и добавил, что теракт в Бостоне стал очередным подтверждением.

В.Путин заявил, что Россия также является жертвой терроризма.

«Я думаю, что рядовые граждане США здесь совершенно ни при чем, они не понимают, что происходит. Я хочу обратиться к нашим гражданам и к гражданам США, и ко всем людям, которые следят за этими проблемами международного характера, и сказать следующее: Россия сама является жертвой международного терроризма, одной из первых таких жертв», - заявил В.Путин.

Он подчеркнул, что дело не в национальности и вероисповедании совершивших преступление, а в их экстремиской деятельности.

Кроме того, у В.Путина вызвало возмущение предложение признать выжившего «бостонского террориста» военнопленным.

«Совсем сбрендили? Какой военнопленный? Там что, Гражданская война между Севером и Югом возобновилась? Ну чушь какая то, несут бредятину», - сказал он, подчеркнув, что младший из террористов получил гражданство США.

В.Путин также призвал США вместе бороться с терроризмом. «Я просто призываю, чтобы эта трагедия подтолкнула нас друг к другу в купировании общих угроз, одной из наиболее важных и опасных из которых является терроризм. Если мы действительно будем объединять усилия, мы не будем пропускать такие удары и нести такие потери», - сказал Президент РФ.

Как сообщалось, 15 апреля в Бостоне на финишной черте марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. В результате погибли три человека, более 180 были ранены.

В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне полиция задержала подозреваемого - 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу и находится в больнице. Старший брат - Тамерлан Царнаев - 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.