Высокая вода: на международной трассе Одесса-Рени пеликаны ловят рыбу (видео)

Из берегов вышла река Днестр, что грозит подтоплением международной трассе Одесса-Рени. Об этом сообщает ТСН. Река выплеснула на международную трассу воду с рыбой, на которую сбежались местные рыбаки и слетелась целая стая пеликанов.

Люди же держат наготове лодки. Спасатели пытаются успокоить. Говорят, в этом году беды от воды не ждут. Хотя на всякий случай указания о том, как действовать во время стихийного бедствия, раздают.

Вокруг села Яськи ежедневно возводят защитную дамбу. Ее длина должна составить 5 км, но денег выделили только на строение ее четверти. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы поднять эту дамбу на 1 м выше и укрепить ее, чтобы люди спокойно могли жить и не волноваться за то, что их дома может затопить", - сообщил сельский председатель Анатолий Гритенко.

Высокая вода Одесской области может скорректировать и международное транспортное сообщение. Если Днестр перельется через обе стороны трассы Одесса-Рени, эту дорогу закроют.