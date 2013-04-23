У Кличко призвали СМИ быть бдительными и проверять информацию

В партии «УДАР» заявляют о распространении сфальсифицированных комментариев от имени народного депутата Валерия Карпунцова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, то количество сфальсифицированных сообщений, что в последнее время выливается в интернет-пространство, полностью нивелирует доверие читателей к любой информации в интернет-изданиях.

«Сегодня на нескольких интернет-ресурсах появилась полностью выдуманная цитата со ссылкой на меня. Якобы о преследовании моих близких из-за моей политической деятельности. Хочу подчеркнуть: я подобных комментариев не давал и прошу издания проверять информацию перед тем, как ее опубликовывать со ссылкой на сомнительные интернет-сайты», - отметил В.Карпунцов.

В «УДАРе» акцентируют, что достоверная информация и комментарии депутатов и партийцев опубликованы на официальном сайте партии. Поэтому уточнить любую информацию журналисты могут, собственно, у первоисточников и авторов цитирования.