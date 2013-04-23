Решение Евросуда по жалобе Тимошенко может быть уже через неделю

Европейский суд по правам человека 30 апреля может объявить решение по жалобе экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на незаконный арест и другие нарушения ее прав во время расследования и судебного рассмотрения газового дела.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

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"Я о дате 30 апреля слышал, но не исключено, что она является предварительной", - отметил собеседник агентства.