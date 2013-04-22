У Лавриновича до сих пор не могут сказать, когда решится проблема перевыборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции Александр Лавринович сообщил сегодня на пресс-конференции.

“Да, Минюст готовил такие предложения, и они сейчас направлены на экспертную оценку в Венецианскую комиссию, ОБСЕ, экспертам Европейского Союза, а также руководителям всех парламентских фракций для того, чтобы они высказали свою точку зрения по предложенному проекту. Это не могут быть изменения в действующие законы (о выборах народных депутатов — УНИАН)”, - сказал А.Лавринович.

При этом министр не назвал сроков, когда могут быть получены эти выводы, однако отметил, что они является очень важным для Украины.

Вместе с тем А.Лавринович считает, что главным для решения вопроса о проведении повторных выборов в проблемных округах является консенсус по этому вопросу среди украинских политических сил.

“Будут представлены (предложения — УНИАН) только тогда, когда мы получим точку зрения от тех, кому направили”, - подчеркнул А.Лавринович.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решение, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

Впоследствии народные депутаты от Партии регионов обратились в Конституционный суд для решения вопроса относительно проведения повторных парламентских выборов в пяти проблемных одномандатных округах. В частности, КС должен решить, какой орган будет принимать решение о дате проведения повторных выборов в этих пяти округах – ЦИК или парламент.