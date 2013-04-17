Лавринович собирается работать в правительстве «долго и настойчиво»
10:39, 17 апреля 2013Политика
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Министр юстиции Украины Александр Лавринович заявляет, что намерен работать в правительстве долго и упорно.
Александр Лавринович никуда из Кабмина не собирается
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Лавринович сказал журналистам перед началом заседания Кабинета министров, отвечая на вопрос о его отношении к рассмотрению в Верховной Раде в пятницу, 19 апреля, вопроса доверия правительству.
“Я намерен работать долго и упорно”, - сказал А.Лавринович.
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В то же время он отказался комментировать вопрос о назначении выборов мэра Киева и депутатов горсовета, мотивируя это тем, что в настоящее время представление по этому поводу рассматривается в Конституционном Суде.
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