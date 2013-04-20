"Просвита" считает новые названия улиц в Чернигове провокацией

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сессии городского совета.

С просьбой дать названия новым улицам в городской совет обратилась жилищно-строительная компания "Эко-парк", которая осуществляет коттеджную застройку на углу улиц 1 Мая и Маресьева.

Отныне улица Проектная 1 будет называться в честь политического и церковного деятеля XVII в. Лазаря Барановича, улица Проектная 2 – в честь партизанского командира Федора Короткова, улица Проектная 3 – улица Героев Крут, а Проектная 4 – улица Николая Галанова (имени казненного в Чернигове подпольщика).

Накануне областное общество "Просвита" выступило с протестным заявлением, в котором говорится, что строительство коттеджей проходит на землях, которые когда-то входили в ботанический сад в урочище "Яливщина". Позже они использовались совхозом "Деснянский", КСП "Цветы Чернигова", а затем были скандально распаеваны как земли сельскохозяйственного назначения и приватизированы.

В документе отмечается, что наименование улиц города в таких неоднозначных местах "является прямым надругательством над памятью борцов за свободу и независимость Украины и провоцируют усиление напряженности в обществе".

Кроме того, в обществе отметили, что "Просвита" в свое время обращалась с просьбой переименовать улицы с советскими названиями: 50 лет ВЛКСМ в улицу Героев Крут и улицу 50 лет СССР в улицу Лазаря Барановича. Поэтому организация в заявлении выразила свое несогласие и назвала это "провокационным делом".