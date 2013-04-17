Порошенко и Доний подписали обращение «УДАРа» в КС по закону о референдуме

Народные депутаты Петр Порошенко и Олесь Доний (внефракционные) подписали обращение фракции «УДАР» в Конституционный суд о признании неконституционным закона «О всеукраинском референдуме».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе П.Порошенко.

«Редакция, в которой был принят закон о референдуме, - это прямое наступление на демократию, которая позволит подделывать мнение народа в масштабах государства, а затем утверждать, что якобы это решение украинцев, - подчеркнул П.Порошенко. - Неудачная попытка формировать государственную политику через манипуляционные референдумы уже была в 2000 году, но повторение ее в 2013 свидетельствует о том, что мы не научились делать выводы из ошибок».

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в «УДАРе» заявили, что собрали уже 45 подписей депутатов под обращением в КС по поводу признания неконституционным закона о референдуме

Лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко заметил, что во время принятия данного закона не были соблюдены все необходимы процедуры. «Закон был принят парламентом прошлого созыва, и когда «за» него голосовали, в сессионном зале находилось не больше 100 депутатов», - сказал лидер «УДАРа». - При этом на табло высветился результат голосования «за» 265 голосов».

Как подчеркнул В.Кличко, в соответствии с конституционными требованиями депутаты должны голосовать лично, однако этот принцип был нарушен.

В.Кличко также напомнил, что при подготовке ко второму чтению законопроекта о референдуме депутатами было подано свыше 1000 поправок, однако они не были рассмотрены ни в комитетах, ни в сессионном зале.