Мороз об играх Ющенко, Тимошенко, Партии регионов и дерибане

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что затягивание с созданием демократической коалиции - «это все игра самого ЮЩЕНКО».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер СПУ сказал сегодня в интервью журналистам в Киеве.

По его словам, единства у помаранчевых сил не было и раньше.

А.МОРОЗ отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не хочет, чтобы в должности премьер-министра Украины была лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Он сказал, что такая ситуация была и в предыдущем парламенте, когда создавалась коалиция с участием «Нашей Украины», БЮТ и СПУ, и «сегодня эта любовь продолжается».

По словам А.МОРОЗА, идея создания коалиции “Нашей Украины” и Партии регионов связана с тем, «чтобы совместно дерибанить Украину, и эта идея жива и сегодня».

Прогнозируя, будет ли все-таки создана демократическая коалиция, А.МОРОЗ отметил, что на сегодняшний день не подписано соглашение тремя людьми, «приближенными к Президенту», в частности, Иваном ПЛЮЩОМ, а также людьми, которые «зависимы от БАЛОГИ», в частности Василием ПЕТЁВКОЙ и Игорем КРИЛЕМ.

«Кто сомневается в том, что это все игра самого ЮЩЕНКО», - сказал А.МОРОЗ.

Он подчеркнул, что В.ЮЩЕНКО мог влиять на то, чтобы не происходила коалициада в прошлом парламенте, но СПУ мешала решать прагматические вопросы о «газовой трубе, доступе к возврату НДС, закупках за бюджетные средства и приватизации».

Он отметил, что уже сегодня раздаются заявления Виктора ПИНЗЕНИКА о необходимости ликвидировать Фонд государственного имущества Украины.

По его словам, в региональные отделения фонда поступили от БЮТ письма, чтобы помещения были освобождены. «Потому что сегодня нужно, пока ярмарка, чтобы Хомка не зевал», - сказал А.МОРОЗ.

Он подчеркнул, что речь идет не о государственных интересах, а о конкретных частных интересах владельцев этих партий о распределении сфер влияния.