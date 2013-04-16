"Батькивщина" хочет восстановить в Киеве райсоветы

Об этом сообщила председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелехова в комментарии, переданном УНИАН.

«Стратегически можно по-разному относиться к деятельности и существованию райсоветов, но сегодня, когда власть, которая сконцентрировала в своих руках все властные полномочия в г. Киеве, не назначает выборы мэра и Киевсовета, восстановление районных советов в Киеве - это единственное правильное решение, которое сможет вернуть самоуправление в Киеве и дать возможность киевлянам быть избранными в представительские органы власти Киева», - заявила Т.Мелихова.

«Теперь можно предположить, что районные советы могут быть образованы в Киеве уже в этом году и избраны на внеочередных выборах вместе с мэром и Киевсоветом», - подчеркнула Т.Мелихова.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября 2010 года Киевский городской совет ликвидировал районные в г. Киеве советы по 31 октября 2010 г. За это решение проголосовали 95 депутатов Киевсовета из 110 зарегистрированных в зале, против высказались 12. По словам Т.Мелиховой, за решение, которым были ликвидированы районные советы столицы, проголосовали: фракция Блока Черновецкого, Блока Кличко, Блока Литвина, Партии регионов, ГАК, Блока Катеринчука и провластные «тушки».

Киевсовет прекратил с 31 октября 2010 г. путем ликвидации районные в городе Киеве советы: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский райсоветы, а также их исполнительные органы – соответствующие районные государственные администрации.