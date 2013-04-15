У Симоненко возникли подозрения, что министерство возглавляет коррупционер

Лидер фракции КПУ Петр Симоненко считает, что в пятницу, 19 апреля, на Час вопросов к правительству в Верховную Раду необходимо пригласить министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

П.Симоненко отметил, что во время Часа вопросов к правительству Н.Присяжнюк должен не только сообщить о ситуации в государстве с подготовкой к весенне-полевым работам, но и ответить на те вопросы, которые возникают после публикации в последнем номере газеты “2000”.

П.Симоненко подчеркнул, что после ознакомления с этим материалом возникают вопросы, “у нас работают министры или коррупционеры работают министрами”.